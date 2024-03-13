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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنعي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

الدكتور حمدي السيد
الدكتور حمدي السيد

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور حمدي السيد عمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، شغل منصب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب سابقا، كما تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء.


يذكر أن الدكتور حمدي السيد عمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، وعضوا بالجنة العلمية لترقية الأساتذة، وعضوا لمجلس الشعب لثلاث دورات متتالية، كما تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر لأربع دورات متتالية، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء، وله العديد من المساهمات الفكرية والإبداعية في مجالات الصحة.

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