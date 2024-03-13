قلق أمريكي بشأن غياب الحوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح

كشف نائب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية فرانك روز، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع روسيا بشأن الحد من التسلح.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال روز، خلال ندوة نظمها معهد "بروكنجز" الأمريكي: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة للحد من المخاطر".

وأضاف أن هذا الاتصال بين واشنطن وموسكو غير موجود حاليًا، الأمر الذي يسبب قلقا وأسفا شديدين للحكومة الأمريكية.

ولفت روز إلى أن إدارته تدرس بعناية ما إذا كانت هناك حاجة لتوسيع الترسانة النووية الأمريكية، ردًا على التحديات التي تفرضها روسيا والصين.

وأشار إلى أن لجنة الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة قالت إنها قد تحتاج إلى أنواع أكثر، ومختلفة من الأسلحة؛ للاستجابة للتحديات الأمنية المتنامية، وخاصة التحديات التي يفرضها اثنان من الأنداد.