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رئيس التحرير
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ديني

لماذا كانت خلوة الرسول بنفسه في غار حراء؟.. أحمد عمر هاشم يوضح|فيديو

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

لماذا كانت خلوة الرسول بنفسه في غار حراء ؟ أمر بينه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حيث قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء .

لماذا كانت خلوة الرسول بنفسه في غار حراء ؟

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال برنامج "يوميات الرسول"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيدة عائشة رضي الله عنها، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت "ثم حُبِبَ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه".

وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، أن التحنث هو التعبد، في شهر رمضان في الليالي ذوات العدد، مبينًا أن المولى سبحانه وتعالى اصطفى سيدنا رسول الله واختاره ووفقه وجعله لا يرى رؤية في المنام إلا وكانت مثل فلق الصبح.

ما معنى الإيمان والاحتساب؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن معنى الإيمان في الحديث الشريف -محل السؤال-: هو التصديق بأن الصيام فرضٌ والامتثال طواعية واختيارًا لأمر الله تعالى من غير جبر أو استحياء، واليقين بفضله وأن له أجرًا كبيرًا، مع الخوف من محاسبة الله له عند تركه من غير عذرٍ شرعي.

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أما الاحتساب فمعناه: إرادة وجه الله تعالى بالصيام، والطمع في فضله، ورجاء ثواب الصيام والأجر منه وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل؛ ليكون الصيام خالصًا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

الحديث المسؤول عنه هو حديثٌ صحيحٌ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وقد بيَّن سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه كيفية الصيام التي ينالُ بها العبدُ مغفرةَ الله تعالى ويحصِّل من خلالها مقصود العبادة، وهذه الكيفية تدور حول تحصيل الصائم لحقيقتين، هما: "الإيمان"، و"الاحتساب" حتى ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم.

والمراد بـ"الإيمان" في هذا الحديث الشريف: التصديق والانقياد من قِبل نفس المكلف طواعية لا جبرًا ولا استحياءً؛ بل ممتثلًا لأمر الله تعالى الذي جعل صيام رمضان فرضًا من فرائض الإسلام وركنًا من أركانه، والإيقان بفضل الصيام وجزيل ثوابه، وأن مَن صام هذا الفرض فإن له أجرًا كبيرًا وثوابًا كثيرًا عند الله تعالى عليه، وعلى قيام هذا الشهر أيضًا، كما أفاده الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 95، ط. مكتبة الرشد)، والإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل" (3/ 376، ط. دار الوطن).

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