خلوة رسول الله داخل غار حراء.. أحمد عمر هاشم يوضح التفاصيل

تحدث أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن خلوة رسول صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بقول السيدة عائشة:"كانَ أوَّلَ ما بُدِئَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ في النَّوْمِ، فَكانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْهِ الخَلَاءُ، فَكانَ يَلْحَقُ بغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيه - قالَ: والتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ".

وأضاف “أحمد عمر هاشم”، خلال برنامج يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء، متابعا: التحنث هو التعبد، في شهر رمضان





وشدد على أن الله عز وجل اختار رسول الله ووفقه وجعله لا يرى رؤية في المنام إلا وكانت مثل فلق الصبح.