بعد تهديدات بوتين.. كم عدد الأسلحة النووية لدى روسيا ومتى سيتم استخدامها؟

حذَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده مستعدة حقًا لحرب نووية "من وجهة نظر عسكرية وفنية.

جاء ذلك قبل الانتخابات المقررة في نهاية الأسبوع، متوعدًا بأن روسيا "مستعدة" لاستخدام الأسلحة النووية إذا كان هناك تهديد لها.

ووفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك روسيا حاليًا حوالي 5580 رأسًا نوويًا، منها حوالي 1200 رأسًا تم إخراجها من الخدمة، لكن معظمها لا يزال سليمًا.

ويتم الاحتفاظ بحوالي 4380 رأسًا نوويًا للاستخدام من قبل قاذفات استراتيجية طويلة المدى والقوات النووية التكتيكية قصيرة المدى.

وأوضح الاتحاد أنه تم نشر 1710 رأسًا حربيًا استراتيجيًا من الرؤوس المخزونة: حوالي 870 رأسًا على صواريخ باليستية أرضية، وحوالي 640 على صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وربما 200 على قواعد قاذفات ثقيلة. وتعني هذه الأرقام أن موسكو يمكنها أيضًا تدمير العالم عدة مرات.

وخلال الحرب الباردة، كان لدى الاتحاد السوفييتي ذروة بلغت نحو 40 ألف رأس حربي نووي، في حين كان لدى الولايات المتحدة نحو 30 ألف رأس حربي.

كيف يمكن لروسيا زيادة إمكاناتها النووية؟

حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر تحليل لاتحاد العلماء الأمريكيين لعام 2024، أن الترسانة النووية الروسية لم تتغير كثيرًا مقارنة بعام 2023، باستثناء التحديث المستمر في مواجهة التهديدات الروسية.

ومع ذلك، يعتقد جهاز الأمن الفيدرالي الأمريكي أن عدد الرؤوس الحربية المخصصة للقوات الاستراتيجية الروسية قد يرتفع في المستقبل، حيث يتم استبدال الصواريخ ذات الرأس الحربي الواحد بصواريخ مجهزة برؤوس حربية متعددة.

ووفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، فمنذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، لم يقم سوى عدد قليل من البلدان باختبار الأسلحة النووية، فكان آخر اختبار للولايات المتحدة في عام 1992، والصين وفرنسا في عام 1996، والهند وباكستان في عام 1998، وكوريا الشمالية في عام 2017، أما آخر مرة قام فيها الاتحاد السوفييتي باختبار أسلحة نووية كانت في عام 1990.

وقال بوتين إن روسيا ستفكر في تجربة أسلحة نووية إذا أجرت الولايات المتحدة بالمثل.

وفي نوفمبر 2023، وقع الرئيس الروسي قانونًا يسحب تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولم تقم روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي بإجراء تجارب نووية.

ويعد الرئيس بوتين هو الشخص الذي يتخذ قرار استخدام الأسلحة النووية، فالحقيبة النووية، أو "تشيجيت" تكون معه دائمًا.

ويعتقد أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف لديهما أيضًا مثل هذه الحقائب.

فوفقًا لما نقلته "رويترز" عن وسائل الإعلام الروسية، فإذا اعتقدت موسكو أنها مهددة بهجوم نووي استراتيجي، فإن الرئيس بوتين سيصدر أمر إطلاق مباشر من خلال الحقائب إلى قيادة الأركان العامة وقيادة الاحتياط، التي تمتلك الرموز النووية.

وسيتم نقل مثل هذه الأوامر بسرعة عبر أنظمة الاتصالات المختلفة ليتم فتح النار بعد ذلك على الولايات المتحدة وأوروبا.