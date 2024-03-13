إضراب ألمانيا.. مصر للطيران تلغي رحلتي برلين غدا الخميس

قررت مصر للطيران، إلغاء رحلتيها رقم MS731 بخط سير القاهرة/ برلين، ورقم MS732 بخط سير برلين / القاهرة وذلك يوم الخميس 14 مارس 2024.

يأتي ذلك نتيجة للتعليمات الواردة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران من إدارة مطار برلين - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار برلين يوم الخميس 14 مارس 2024.



وناشدت مصر للطيران، عملاءها المسافرين على الرحلات المذكورة عالية ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي .