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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: بشتري كفني كل سنة ومكتبتش وصية واللي يموت يصرف لآخر مليم

فيفى عبده
فيفى عبده

كشفت النجمة فيفي عبده، عن قيامها بشراء كفن لها كل عام من السعودية ثم تتصدق به ولم تكتب وصية، قائلة: "أنا كل سنة بشتري كفني من السعودية وبعدين اطلعه صدقة ومش كاتبه وصية وسيباها على الله وأولادي عندهم قناعة بالرزق ورأي اللي يموت ميسبش حاجة ويصرف لآخر مليم".

 

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الانسان هو الذي يعمل ويحصل على الفلوس وليس العكس، ولابد من اهتمام كل انسان بصحته لان الصحة هي الكنز الحقيقي، قائلة: "القرش احنا اللي بنجيبه مش هو اللي بيجيبنا وصحتنا أهم حاجة".

التربة

ومزحت قائلة: "الناس عماله تفلسع ولازم افكر في التربة وفجأة تلاقي الناس كتير بتموت وكل أسرة فيها ناس تموت، وفي وقت كورونا قعدت سنتين مشوفش حد خالص وأول خروجة خرجتها رجعت مصابة، ودي من ضمن الحاجات السودة اللى مريت بيها وفضلت معزولة ولا حسه بحاجة".

الإعلامية أسما ابراهيم القاهرة والناس النجمة فيفي عبده برنامج حبر سري فيفي عبدة قناة القاهرة والناس

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