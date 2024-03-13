بالتقسيط على 30 عاما.. شقة سكنية لهؤلاء بعد سن 25 عاما| تفاصيل

قدم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز للابن أو الابنة الوحيدة، ممثلة في وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي، وذلك بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا.

وكان مشروع القـانون المقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، قد أحيل، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

ومنح القانون وظيفة للابن أو الابنة، حيث نصت المادة على أنه يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهلة أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

ونص مشروع القانون على أنه يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.