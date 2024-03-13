يوسف زيدان: المخرج أهم من المؤلف في المسرح

التقت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، الكاتب والفيلسوف المصري يوسف زيدان.



وخلال اللقاء أكد الكاتب والفيلسوف المصري يوسف زيدان، أن المخرج أهم من المؤلف في المسرح، مضيفا أن المسرح المصري له جمهوري عريض.



وتابع الكاتب والفيلسوف المصري يوسف زيدان، أن الحياة تعتبر مسرحًا لدرجة التطابق، وأحيانًا كثيرة تكون هزلية ولأخرى تراجيدية وكوميدية.

وأضاف «زيدان» أن أي إنسان على وجه الأرض لم يختر والديه ولكنه جلب ووضع على خشبة مسرح، و دوره في مسرحية الحياة لا يعجبه وليس بيده إحداث أي تعديلات على حياته، منوهًا بأن المخرج هو الذي يتحكم في دوره بالمسرحية.