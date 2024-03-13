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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يبيع وحدات سكنية وهمية.. قرار عاجل بحق مسئول حكومي مزيف في الهرم

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سمسار عقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بانتحال صفة مسئول؛ للنصب والاحتيال على المواطنين/ والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومي "مقلدة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

قاضي المعارضات سمسار عقارات انتحال صفة الامن العام تجديد حبس

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