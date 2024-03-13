أمريكا تعتزم تزويد بولندا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا

كشف ضابط سابق في القوات البولندية يدعى ميروسلاف روزانسكي، أن أمريكا تستعد لتزويد بولندا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في الأراضي الروسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال روزانسكي: "كجزء من هذا الاقتراح، ستتمكن بولندا ليس فقط من شراء طائرات هليكوبتر مقاتلة، ولكن أيضًا مجموعة من الصواريخ، والتي ستحملها طائراتنا من طراز "إف-16"، وفي المستقبل "إف-35".

وأضاف: "أرى القيمة المضافة الأكبر في صواريخ جاسم، حيث لن تكون طائراتنا المتمركزة في لاسك، المجهزة بهذه الصواريخ، قادرة على التحليق أبعد من فيستولا وضرب أهداف في مقاطعة كالينينجراد أو بيلاروسيا أو روسيا".

وفي وقت سابق، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك والرئيس البولندي، أندريه دودا إلى واشنطن، أعلنت الحكومة الأمريكية عن نيتها تقديم قرض بقيمة 2 مليار دولار لبولندا لشراء 96 طائرة هليكوبتر من طراز "أباتشي".