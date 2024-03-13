عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن زايد يقيم مائدة إفطار تكريمًا لحكام الإمارات وأولياء العهود

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على مائدة الإفطار اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ تبادلوا التهاني بمناسبة شهر رمضان 2024.

وحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، أدى الجميع صلاة المغرب، وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها الرئيس الإماراتي تكريماً لحكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والضيوف.

وعبر الشيخ بن زايد عن سعادته باستقبال إخوانه حكام الإمارات على مائدة الإفطار.

وقال بن زايد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك".

وأضاف "وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره، داعين الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة".

الرئيس الإماراتي الافطار مأدبة الإفطار الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد: نثني على الجهود المخلصة من أجل الوطن

الجامع الأزهر يؤدي العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين.. بث مباشر

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

ترشيحاتنا

أجواء روحانية في رابع ليلة من شهر رمضان بالجامع الأزهر| فيديو وصور

مصطفى كامل: هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا.. ووالده تهاون في حق نفسه

كريم كحلة يكشف عن طموحه القادم بعد حصد 3 ذهبيات بـ«الألعاب الأفريقية»

بحلول الشهر المقبل.. صندوق النقد الدولي يعلن تعيين مدير جديد

مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حب حلمي بكر لابنته: كانت نقطة ضعفه

مصر تستحق الأفضل.. تعليمات نارية من حسام حسن للاعبي المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا رودريجيز تفاجئ الجمهور بإطلالة رمضانية

مسلسل سر إلهي الحلقة 3 .. الحكم على روجينا بـ7 سنوات سجن

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

المداح الحلقة 4.. حمادة هلال في مواجهة ابنه ويحاول فك طلاسم البردية

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ