بن زايد يقيم مائدة إفطار تكريمًا لحكام الإمارات وأولياء العهود

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على مائدة الإفطار اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ تبادلوا التهاني بمناسبة شهر رمضان 2024.

وحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، أدى الجميع صلاة المغرب، وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها الرئيس الإماراتي تكريماً لحكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والضيوف.

وعبر الشيخ بن زايد عن سعادته باستقبال إخوانه حكام الإمارات على مائدة الإفطار.

وقال بن زايد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك".

وأضاف "وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره، داعين الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة".