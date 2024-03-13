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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقطة ضعفه | مصطفى كامل يبكي على الهواء لسبب مثير

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال الفنان مصطفى كامل، إنّ ابنة الموسيقار الراحل حلمي بكر كانت نقطة ضعفه، مشيرًا إلى أنها كانت محور حديث الراحل معه: "ربنا يكون في عونها، أنا قلبي مع هذه البنت".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "في فترة الانفصال عمل لها عيد ميلاد وجابني وكنت أبص في عين حلمي إن البنت دي كانت نقطة ضعفه".

طفله

وتابع الفنان باكيا: "حلمي اتلاعب بالبنت دي، كان عاوز يلاقي حاجة في حياته يحبها أو يرتبط بها، لم أكن أشعر بأنه يتحدث عن طفلة، ولكن أنثى، مثل الشخص الذي يبحث عن أنثى يعيش حياته معها، لدرجة أن كثيرين منا كانوا يريدون توجيه اللوم على هذا الإحساس ولم يكن يقبل من أي شخص المساس بها، فقد كانت هدف حياته وحب حياته".

الاعلاميه بسمة وهبة ابنة الموسيقار الراحل حلمي بكر الفنان مصطفى كامل الراحل حلمي بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر قناة النهار

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