مصطفى كامل عن حلمي بكر: ابنه كان موجودا في مصر ومسألش عنه

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه اتخذ عهدا على نفسه بألا يتدخل في مشكلة الملحن حلمي بكر قبل فترة من وفاته، حتى تدخلت الفنانة نادية مصطفى وأصبحت تتواصل مع حلمي بكر: "كنت بقولها يا نادية شوفيه عاوز ايه".

وأضاف "كامل"، في حواهر مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "في الأيام الأخيرة، أرسلت لي نادية مصطفى رسائل صوتية قاتلة مكانها الوحيد هو القانون، لن أستطيع الإفصاح عن فحواها، لكن ما جاء فيه فاق ما يتخيله أي عقل

تسجيلات

وتابع الفنان: "في التسجيلات دي حلمي بكر كان بيتعمل فيه كل اللي يخطر على بالك، وكنت أتمنى أن يصل ابنه مصرَ قبل وفاة والده حتى ينقذ الوضع وأن ندعمه، لكني سمعت أنه زار مصر قبل فترة من وفاة والده ولم يسأل عنه رغم كل ما يُقال عن إنه كان على مشارف الموت".