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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات النووي المتهورة.. بايدن يطلع على مقابلة بوتين المثيرة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا" ومذيع قناة "روسيا 1" دميتري كيسيليوف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن على اطلاع، طبعًا".

وأضافت: "يمكنني القول إننا نفهم أن بوتين كان يستشهد بالعقيدة النووية الروسية وتم طرح سؤال بهذا الصدد عليه.. ومع ذلك كانت التصريحات الروسية حول الأسلحة النووية غير مسئولة ومتهورة خلال هذا النزاع في أوكرانيا".

وكان الرئيس بوتين قال في المقابلة إن روسيا "مستعدة للحرب النووية" من الناحية التقنية، لكنه لا يعتقد بأن الأمور تتجه إليها.

وأكد أن موسكو ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال ظهور خطر على وجود روسيا كدولة.

روسيا البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن بوتين استخدام السلاح النووي

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