عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات بينهما.. شاب ينهي حياة زوجته في ثالث أيام رمضان بكفر الشيخ

صدى البلد

شهدت قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين أقدم شاب على إنهاء حياة زوجته عقب التعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، في ثالث أيام رمضان.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول «رنا.ع.م» 29 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وجرى إيداعها تحت تصرف جهات التحقيق.
 

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث عقب سؤال شقيق المجني عليها ووالدتها، أن زوجها ويدعى «و.م.ع» 34 سنة عامل، ويقيم بذات العنوان، قام بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بالمنزل وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

حرّر رجال الشرطة المحضر رقم 5778 لسنة 2024م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

التحريات الاولية المباحث الجنائية أمن كفر الشيخ انهاء حياة زوجته أودت بحياته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

متجوزة مرتين ومكنتش أعرف | بوسي في ورطة بسبب طليقها

موضوعات متعلقة

بتكلفة 18 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مسجد الرحمة بشنو |صور

هدية من الأوقاف.. توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

تحرير 22 محضراً متنوعاً خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتمهيدها استعداداً لاستقبال موسم الصيف في كفر الشيخ

رسالة دكتوراة بجامعة كفر الشيخ تناقش أحدث طرق جراحات السمنة المفرطة |صور

«قومي المرأة» يجهز 500 وجبة ضمن مبادرة «مطبخ المصرية» بكفر الشيخ |صور

«تعليم كفر الشيخ» تحصد 14 مركزا وجائزة في معرض العلوم والهندسة

بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. طبيب قلب بكفر الشيخ يوجه رسالة مهمة

ترشيحاتنا

عقب خسارة البنك| الأهلي يواصل تدريباته بالتتش

بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن

المتحدة تنجح في تنظيم الدورة الودية لمنتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

بقوة 5.8 درجة.. زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

المصريون يتخلون عن الدولار مقابل الجنيه المصري.. متحدث الوزراء يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض رمضان السعودية | كيف تحصل على سيارة بكل سهولة؟

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

على خطى والده.. ابن هاني الناظر يفاجئ متابعي الراحل بهذا القرار

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ