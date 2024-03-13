لخلافات بينهما.. شاب ينهي حياة زوجته في ثالث أيام رمضان بكفر الشيخ

شهدت قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين أقدم شاب على إنهاء حياة زوجته عقب التعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، في ثالث أيام رمضان.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول «رنا.ع.م» 29 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وجرى إيداعها تحت تصرف جهات التحقيق.



وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث عقب سؤال شقيق المجني عليها ووالدتها، أن زوجها ويدعى «و.م.ع» 34 سنة عامل، ويقيم بذات العنوان، قام بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بالمنزل وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

حرّر رجال الشرطة المحضر رقم 5778 لسنة 2024م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.