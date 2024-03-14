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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان تمول 70 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

مشروعات الأورمان
مشروعات الأورمان

 

أعلنت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، اليوم، تمويل 70 مشروعاً بتكلفة مليون وأربعمائة ألف جنيه لكل مشروع للأسر الأولي بالرعاية لكل مشروع 20 ألف جنيه على دفعتين تسدد الدفعة الأولى وهي 10 آلاف جنيه، النصف الآخر منحه لا ترد لنجاح المشروع.

جاء ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك عن طريق المحافظ البنكية ببنك مصر.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان استهدفت الأسر الأولى بالرعاية.


وقال عادل درغام، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية قامت بتسليم المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن طريق المحافظ البنكية من بنك مصر والمساعدات المقدمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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