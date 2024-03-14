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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تطلق تطبيق جديد لمنصات التواصل الاجتماعي .. فما هي ميزاته ؟

صدى البلد

تطبيق جديد أعلنته شركة ميتا وذلك لمنصة التواصل الاجتماعي “ثردز” والتي تعد تابعة  لنظام التشغيل ويندوز.

ووفقا “digitaltrends ”صرح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، ، وذلك عبر حسابه في ثردز بأن التطبيق الجديد بات متاحًا للمستخدمين، وذلك مرفقًا بصورة قديمة تعد معدلة له، وهو يستخدم التطبيق وذلك على حاسوب قديم يعمل بنظام ويندوز XP.

ويمكن للمستخدمين القيام الآن بتنزيل التطبيق وذلك من “متجر مايكروسوفت الرسمي”، وهو يتطلب وجود نظام التشغيل و"يندوز 10 “أو ”11، وذاكرة عشوائية لا يقل حجمها عن 2 جيجابايت، وهو يدعم حاليًا فقط اللغة الإنجليزية، كما أنه تطبيق صغير الحجم، ولا يتعدى حجمه حوالي ميجابايت واحد.

ومثل تطبيق أندرويد وآيفون، يمكن تسجيل الدخول إلى تطبيق ثردز في نظام ويندوز باستخدام حساب إنستاجرام.

تعمل شركة ميتا ومنذ إطلاقها، على إضافة مزايا جديدة وذلك إلى منصة ثردز وذلك بصفة دورية، وقد أضافت بالفعل بعضها  إنشاء العلامات المرجعية للمنشورات وترجمة المنشورات وتحسين البحث وذلك بجانب غيرها من المزايا.

شركة ميتا نظام التشغيل نظام التشغيل ويندوز متجر مايكروسوفت الرسمي تطبيق ثردز حساب إنستاجرام

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