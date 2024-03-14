اعلن الاعلامي امير هشام عن رحيل عمرو حسن عن تدريب نادي الداخلية عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام: عمرو حسن يعلن رحيله عن تدريب نادي الداخلية.

وكان قد أعرب عمرو حسن المدير الفني لفريق الداخلية عن حزنه الخسارة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال عمرو حسن المدير الفني لفريق الداخلية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الداخلية قدم مباراة قوية أمام فريق الزمالك وكنا نستحق الخروج بالتعادل والحصول على نقطة".



وتابع عمرو حسن: "درسنا الزمالك من خلال مباراة أبو سليم الليبي ومحمد مجدي من أفضل الحراس في الدوري".