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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا ....مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثير بشأن الأهلي

صدى البلد

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا مثير للجمهور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : نسبة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا هذا العام هي ___؟.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

- الأهلي دوري ابطال افرقيا فوز الأهلي الإعلامي مجدي عبد الغني

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