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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمل جديد| مفاجأة سارة لجميع مرضى السرطان في العالم.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

يسعى العلماء والأطباء دائمًا للتقدم والابتكار في مجال علاج الأمراض، ومؤخرًا، قدم فريق من الباحثين تطورًا مهمًا في مجال علاج السرطان. حيث تمكن هؤلاء الباحثون من تطوير أقراص علاجية تجريبية تساهم في منع خلايا الورم السرطاني من إصلاح نفسها، مما يؤدي في النهاية إلى موتها.
 

علاج السرطان الورم تجربة سريرية العلاج المناعي

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