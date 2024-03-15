أمل جديد| مفاجأة سارة لجميع مرضى السرطان في العالم.. تفاصيل

يسعى العلماء والأطباء دائمًا للتقدم والابتكار في مجال علاج الأمراض، ومؤخرًا، قدم فريق من الباحثين تطورًا مهمًا في مجال علاج السرطان. حيث تمكن هؤلاء الباحثون من تطوير أقراص علاجية تجريبية تساهم في منع خلايا الورم السرطاني من إصلاح نفسها، مما يؤدي في النهاية إلى موتها.

