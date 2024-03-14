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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه .. قصة زواج محمد وفيق بعد سنوات من الحب

محمد وفيق
محمد وفيق

تحل اليوم الخميس 14 مارس، ذكرى رحيل الفنان محمد وفيق، الذي ولد في 24 سبتمبر عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ 67 عاما. 

 

مشوار محمد وفيق 

بدأ محمد وفيق مشواره الفني في السبعينيات من القرن الماضي، من خلال المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية، ورغم صغر مساحة الأدوار التي قدمها، إلا أنه نجح في ترك بصمة في كل فيلم شارك في بطولته، وأبرز هذه الأفلام هي "الرسالة"، و"خطة الشيطان"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"الرقص مع الشيطان"، و"قضية سميحة بدران".

برع محمد وفيق في الأدوار التاريخية، التي يخشى منها العديد من الفنانين بسبب صعوبتها إلا انه حقق نجاحا كبيرا من خلالها، وتميز بها، وأبرز ما قدمه من أعمال هو شخصية الخديوى إسماعيل في مسلسل "بوابة الحلواني" وعمرو بن العاص في فيلم "الرسالة".

محمد وفيق اتجه إلى الدراما بعد تألقه السينمائي، وشارك في بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية الهامة منها "بوابة الحلواني"، و"حنين وحنان"، و"ليالي الحلمية"، و"رأفت الهجان"، و"الأصدقاء". 

 

محمد وفيق وزواجه من كوثر العسال

روى الفنان الراحل محمد وفيق في لقاء متلفز سابق له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".

وأضاف الراحل محمد وفيق، قائلًا: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".

وتابع، قائلًا: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا؛ إلا أن القدر فرق بيننا".

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