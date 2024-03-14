فرج عامر: أهم صفقتين للزمالك من ناشئي الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن أهم صفقتين للزمالك في يناير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : ناصر ماهر ، احمد حمدي هما أهم صفقتين للزمالك في يناير وهما من ناشيئ ولاعبي الفريق الاول في الاهلي.

وتلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.