مفاجأة الأهلي.. الإعلام السعودي يجمع على النجم الأول للدوري المصري

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم الاهلي مجدي أفشة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : أجمع الإعلام السعودي أن قفشة هو نجم الدوري المصري الأول ، وان قفشة يتمتع بموهبة فنية عالية ودورة حاسم مع الأهلي في البطولات المحلية والدولية مع الاهلي دائما ، بالرغم من كونه ليس من ضمن التشكيله الرئيسية التي يعتمد عليها كولر في تشكيل الأهلي.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .