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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يثير الجدل بشأن عدم احتساب ضربة جزاء للأهلي أمام البنك

صدى البلد

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة  الجدل بشأن عدم احتساب ضربة الجزاء للأهلي امام البنك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : أرجع فياتحاد كرة القدم عدم احتساب ضربة الجزاء التي يستحقها الاهلي في مباراتة مع البنك الاهلي الي عطل الڤار المفاجئ ، ! ظاهرة في منتهي الخطورة

وتابع : مفروض عند حدوث اي عطل للفار ان يبلغ  مراقب المباراة مسئولي القريقين المتواجدين في ارض الملعب.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

ضربة جزاء - الأهلي البنك الاهلي الفار

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