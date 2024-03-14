ناقد رياضي يثير الجدل بشأن شيكابالا بسبب الدورة الرمضانية: هل أبلغ جوميز

فتح الناقد الرياضي شادي عيسى النار على نجم الزمالك شيكابالا بشأن الدورة الرمضانية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شادي عيسى : أهم حاجة أن شيكا ف موضوع الدورة الرمضانية (بعيدا انه لم يسافر بسبب النتائج) هل كان ابلغ الادارة بالدورة .

واضاف شادي عيسي : هل ابلغ عبدالواحد السيد..هل أبلغ جوميز..هل أبلغ أي حد ..أم اتخذ القرار منفردا بالذهاب لكن نتائج الفريق هي اللي منعته ،ثم سؤال أخر هل لو كان فاز الزمالك ع الجونه كان سافر أم لأ؟،اسئلة محتاجة إجابة من أي حد ع علم بالموضوع ده.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق عن أنباء عن إيقاف شيكابالا من مباراتين لـ 4 مباريات.

وكتب «فاروق» من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "أنباء عن إيقاف شيكابالا من مباراتين لـ 4 مباريات بعد واقعة نهائي كأس مصر ".