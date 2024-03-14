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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكتر الناس المحترمة.. محمد رحيم يدافع عن تامر حسني

تامر حسني - محمد
تامر حسني - محمد رحيم

حرص الملحن محمد رحيم، على الدفاع عن الفنان تامر حسني، بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير، بعد مشاركته في إحدى الإعلانات بشهر رمضان المبارك. 

وكتب محمد رحيم، في تعليقه على صورة مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام: «مع ان تامر حسني نجم كبير وعنده معجبين بالملايين بس برضه اللى ناس كتير متعرفوش انه على المستوى الشخصي من أكتر الناس المحترمه والمتربيه اللى ممكن تشوفها في حياتك وبجد انسان أخلاقه عاليه فوق ما ناس كتير جدا تتخيل ياجماعه من فضلكوا بلاش مزايده مين فينا قلبه مش مقسوم نصين وعرف معنى الحزن الحقيقي بسبب اللى حصل في اخواتنا الفلسطينيين احنا تحس ان كلنا واخدين علقه مش عارفين لحد دلوقتي نخف منها ومش هنخف منها بسهوله على فكره إنما الراجل لما يكون عنده تعاقد من سنين معمول في ظروف طبيعيه جدا على منتج مصري 100% لأن احنا متربيين عليه حرفيا خصوصا في مصر ف والنبي بلاش بعض الناس تطلق أحكام غير صحيحه وكلها مزايده وتشكيك حرفيا في غير محله بلاش كده ياجماعه». 

 

رد تامر حسني

وكان علق الفنان تامر حسني على هجوم عدد من متابعيه بسبب إعلانه  لإحدى الشركات الغذائية.

وكتب تامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل و احتراماً للجميع .. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الاخير".

وأوضح تامر حسني في رده: "اولاً .. انا  على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث و ده مش اول اعلان ده ثالث إعلان في عقدي ، معلش احياناً الكلام عند بعض الناس  بيبقى سهل و تحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود و بحيثيات الموضوع كله.

ثانياً .. انا مضيت على عقد مكتوب فيه إن شيبسي  شركه مصريه و لها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل و البند قدامكم اهوه لصدق كلامي".

وواصل قائلا: “ثالثاً .. و الاهم  لاي حد بيشكك في انتمائي للقضيه الفلسطينية هقوله  انا من ٢٠ سنه وأنا في ضهر القضيه و مش كلام و اغاني بس لاااااا …. انا روحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة    معتقدش في حد هيخاطر بحياته و يروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً …!!”

واختتم: "اخيراً  …. انا لما قررت اكون الوجه الاعلاني لشيبسى من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه  و البطاطس من الفلاحة المصرية و بيتباع في مصر بس و اتربينا عليه و الأهم أن الشخص البسيط يقدر يشتريه في  ظل ظروفنا الاقتصاديه وأظن ده واضح في الاعلان  .. ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحمله وانا بمضيها من سنتين  عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع و للّي مش واصلاله الصوره بكل احترام .. و شكراً لكل اللي ردوا عني  و هما مغمضين حقيقي انتوا نعمه كبيره من ربنا  الف شكر و رمضان كريم على الجميع".

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