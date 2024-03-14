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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد ظهورهما المتكرر.. طبيعة العلاقة بين حورية فرغلي والفنان الشاب ميدو فايد

حورية فرغلي - ميدو
حورية فرغلي - ميدو فايد

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية، حول الفنانة حورية فرغلي بعدما نشرت فيديو قصير يجمعها بالفنان الشاب ميدو فايد، جمعته بأغنية الفنانة أنغام قبلك، ويقول مطلعها: «قلبك ما عدش ملكك مادام عشقتك.. قلبك ما عدش ملكك مادام سكنتك.. مادام بحبك خلاص بقى قلبي أنا.. قلبك ما عدش عندك ما بقاش يخصك». 

وتساءل متابعو حورية فرغلي، عن طبيعة العلاقة بينها وبين ميدو فايد، بعد الأغنية الرومانسية التي استخدمتها الأولى في مقطع فيديو يجمعهما، لاسيما وأن هذه ليست أول مناسبة تجمعهما، فجمعتهما عدة مناسبات عامة وخاصة، كان أخرها مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ 72، التي اقيمت في أخر شهر فبراير الماضي. 

حورية فرغلي مع ميدو فايد بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 

ولم يوضح أي من حورية فرغلي وميدو فايد طبيعة العلاقة بينهما بعد تساؤلات الجمهور خلال الأيام الماضية، باستثناء منشور للأخير في عيد ميلاد حورية -19 أكتوبر 2023- وصفها بالصديقة، ولكن هذا الوصف كان قبل أغنية أنغام الرومانسية سالفة الذكر. 

وعادت حورية فرغلي، قبل ساعات ونشرت صورة قديمة مع ميدو فايد، وأدرجت رمز القلب الأحمر في جانب التعليق، لتفتح باب التساؤلات مجددا. 

حورية فرغلي والتنمر

في أول شهر مارس الجاري، أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها الشديد لما تعرضت له من تنمر بعد الحادث التى تعرضت له منذ سنوات. 

وقالت حورية فرغلي فى تصريحات إذاعية، إنها تعرضت لحالة اكتئاب شديدة بسبب التنمر التى تعرضت له أكثر من أثر الحادث نفسه.

وأضافت حورية فرغلي، معلقة: الناس كانوا بيحطوا صورتي جمب أبو الهول ويقولوا إيه الفرق ، ويشبهوني بمايكل جاكسون،  وأنا كنت بشكرهم أن هما يشبهوني بفنان كبير زى مايكل جاكسون بس الناس حبتوا عشان صوتوا مش شكله.

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وأضافت حورية فرغلي فى تصريحات إذاعية: إنها حرمت من الأطفال لأن هذه إرادة ربنا ، لذلك قررت أن تقدم لأول مرة عملاً مسرحياً، وسيكون مختصاً للأطفال ، وهو تقديم شخصية "رايبونزل"، وسيتم العرض عقب عيد الفطر.

واستكملت حورية فرغلي، أنها لم يعرض عليها أعمال قوية منذ فترة طويلة ولا أحد يريد تقديم الأعمال الهامة لها مثل ما قدمت سابقا من أعمال.
معلقة: “أنتوا مش عايزين تشغلوني بس أنا هرجع وهروح للأطفال اللى بيحبوني”.

ونشرت الفنانة حورية فرغلى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن تحقيقها حلم حياتها.

وقالت حورية فرغلي: سبب سعادتي هتعرف المفاجأة اللي دخلت حياتي .. انا اسعد انسانه الحمدلله حلم حياتي بيتحقق.

ولم تكشف  عن أى تفاصيل أخرى كما شوقت الجمهور ومتابعيها بأن مفاجأتها ستكشف عنها.

وقد نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، ثاني حلقات يوميات حورية وميدو التى قد أعلنت عنها خلال اللإيام الماضية.

وظهرت حورية فرغلي فى الفيديو ، وهى تتناول الشيكولاتة ، ليرد عليها الآخر ، معلقًا: أنا شبعت ،هو دا غدانا انهاردة ولا ايه.

وقد روجت حورية فرغلي خلال الأيام الماضية ، عن طرح سلسلة حلقات بشكل يومي تدعي “ يوميات حورية وميدو” ، بمشاركة شاب من خارج الوسط الفني.

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