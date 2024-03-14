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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل ما تسافر.. حالة المرور اليوم على الطرق الصحراوية والسريعة

الطرق الرئيسية
الطرق الرئيسية

تشهد حالة المرور الصباحية اليوم الخميس، على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية، استقرارا تاما بصورة عامة، مع عدم وجود مؤثرات أو بلاغات تؤثر على حركة سير المركبات، حيث تستقر الحركة المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات المختلفة والقاهرة الكبرى، وفقا لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

حالة المرور الآن على الطرق الصحراوية

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن حركة المرور تشهد استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة بدون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرا إلى استقرار حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأفادت المصادر باستقرار حالة المرور على طريقي القاهرة - الاسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

للمسافرين.. استقرار حالة المرور الصباحية

كما تشهد حالة المرور  استقرارا على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وعلى طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وايضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وكافة الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وايضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

وتشهد المحاور الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة والقليوبية استقرارا تاما في حركة المرور، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الاوسطي، وايضا الطريق الدائري، وكذلك كوبري عباس وكوبري الجامعة، وايضا كوبري ٦ أكتوبر وكوبري قصر النيل وكذلك كوبري الساحل وإمبابة.

المرور تشن حملات لضبط المخالفين على الطرق

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية في إطار سياسة وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتطبيق لوائح قانون المرور على المركبات وضبط المخالفين منهم على الطرق، حيث تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر بإجراء فحص لسائقي المركبات المختلفة على الطرق.

كما تواصل الإدارة حملات ضبط قائدي المركبات بدون لوحات معدنية أو المتلاعبين في اللوحات المعدنية وكذلك بدون ملصق الكتروني، وذلك لضبط المخالفين والحد من الحوادث على الطرق حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تحذر وزارة الداخلية من التلاعب في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات أو القيادة بدونها.

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