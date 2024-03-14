حبس تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة من الطرق العامة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بالطرق العامة، وذلك بعد ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة تروسيكل محمل عليها عامود إنارة وكابلات كهربائية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، بقيام قوة أمنية بضبط تروسيكل يستقله 3 أشخاص وبحوزتهم عامود إنارة وكابلات كهربائية.

بمناقشتهم، تبين أنهم تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة والكلابلات الكهربائية النحاسية، وتم إلقاء القبض عليهم، وبالكشف عنهم جنائيا تبين أن اثنين منهم مسجلان خطر.

وتم التحفظ على التروسيكل وعامود الإنارة والكابلات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على التروسيكل كونه بدون لوحات معدنية.