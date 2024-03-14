المدافع دوما عن حق المواطن.. مصطفى بكري ينعي نقيب الأطباء الأسبق

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة نعي للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الاسبق.

وكتب بكري عبر أكس: “‏رحم الله الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق ، الوطني الجسور ، صاحب المواقف الوطنية والقومية ، المدافع دوما عن حق المواطن المصري في الحياة الكريمه ، العزاء للأطباء جميعا وللأسرة الكريمه”.

ونشر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر، تغريدة له يعزي فيها وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في وفاة والده.

وكتب بكري: أتقدم بالعزاء إلي د خالد عبدالغفار وزير الصحة في وفاة والده ، لواء أركان حرب عاطف عبدالغفار أحد قادة قواتنا المسلحه العظام . البقاء لله والصبر والسلوان للأسرة الكريمة.