حقيقة عودة النجم المغربي بدر بانون لـ الأهلي.. تفاصيل

كشف الاعلامي ابراهيم عبد الجواد، حقيقة عودة اللاعب المغربي بدر بانون للأهلي.

وقال عبدالجواد خلال برنامجه: “‏مفاجأة بدر بانون يتصدر قائمة المرشحين للعودة مجددًا إلى النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع”.‬⁩

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .