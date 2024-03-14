أداء جبار.. الإعلامية جومانا ماهر تشيد بمسلسل «الحشاشين»: «ملحمة تاريخية ولا أروع»|فيديو

أكدت الإعلامية جومانا ماهر، أنها من أشد المعجبين بمسلسل «الحشاشين»، الجاري عرضه في الوقت الحالي ضمن مسلسلات رمضان والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، موضحة أنه حتى الآن تم عرض 3 حلقات من هذه الملحمة التاريخية «حقيقي ولا أروع.. من إخراج عظيم وأداء تمثيلي جبار من كل طاقم العمل».

وتوجهت «ماهر»، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، بتحية شكر وتقدير لمخرج مسلسل «الحشاشين» بيتر ميمي، مُعربة عن امتنان كبير للعمل الفني الرائع والمتكامل والذي عكف طاقم وفريق العمل عامين للانتهاء من تصويره، «المشاهد اللي بنشوفها والصور اللي بتطلع.. عمل رائع وجهد يُحترم».

وتابعت الإعلامية جومانة ماهر: «فكرة رجوع الفنان أحمد عيد بدور قوي وعودة قوية أيضاً للغاية، ورغم عودته للفن منذ عامين إلا أنه متميز للغاية في دوره بمسلسل الحشاشين ليعد الدور بمثابة العودة الفنية الحقيقية له.. والحشاشين من أحلى المسلسلات».