عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أداء جبار.. الإعلامية جومانا ماهر تشيد بمسلسل «الحشاشين»: «ملحمة تاريخية ولا أروع»|فيديو

صدى البلد

أكدت الإعلامية جومانا ماهر، أنها من أشد المعجبين بمسلسل «الحشاشين»، الجاري عرضه في الوقت الحالي ضمن مسلسلات رمضان والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، موضحة أنه حتى الآن تم عرض 3 حلقات من هذه الملحمة التاريخية «حقيقي ولا أروع.. من إخراج عظيم وأداء تمثيلي جبار من كل طاقم العمل».

وتوجهت «ماهر»، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، بتحية شكر وتقدير لمخرج مسلسل «الحشاشين» بيتر ميمي، مُعربة عن امتنان كبير للعمل الفني الرائع والمتكامل والذي عكف طاقم وفريق العمل عامين للانتهاء من تصويره، «المشاهد اللي بنشوفها والصور اللي بتطلع.. عمل رائع وجهد يُحترم».

وتابعت الإعلامية جومانة ماهر: «فكرة رجوع الفنان أحمد عيد بدور قوي وعودة قوية أيضاً للغاية، ورغم عودته للفن منذ عامين إلا أنه متميز للغاية في دوره بمسلسل الحشاشين ليعد الدور بمثابة العودة الفنية الحقيقية له.. والحشاشين من أحلى المسلسلات».

الحشاشين مسلسلات رمضان كريم عبدالعزيز مسلسل الحشاشين بيتر ميمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

ترشيحاتنا

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

كسر حصار.. حماس تصدر بياناً عاجلاً للاستنفار إلى المسجد الأقصي في رمضان

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم

بسبب التحكيم| فرج عامر يوجه رسالة حادة عبر فيسبوك.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ