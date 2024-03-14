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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: انخفاض أسعار السلع من 20 إلى 25% بمبادرة سند الخير

مبادرة سند الخير
مبادرة سند الخير

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة جهود مبادرة "سند الخير" على مدار 95 أسبوعًا منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف مارس الجارى، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة “سند الخير” لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ95 أسبوعًا في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات الوطنية ويأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مبادرة  "سند الخير" تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل علي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة والوصول إلى المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أن المبادرة حققت حجم مبيعات يصل إلى 420,4 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ95 نظراً لإقبال المواطنيين عليها لشراء السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المبارك ومع انطلاق أيام الشهر الكريم حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة، زيوت).

وأوضح وزير التنمية المحلية، ان إجمالى حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال الفترة من الأسبوع الثانى والتسعين وحتى الأسبوع الخامس والتسعين تجاوز 6  ملايين جنيه، موجهاً باستمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة عملت بشكل فعال قبل شهر رمضان المبارك على تحقيق متطلبات المواطنين، حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة من خلال مبادرتها "سند الخير" على توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية وتقديم يد العون للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، ومحاولة جادة وحازمة لمنع أي ممارسات احتكارية، مشيراً إلى أن السلع التي تقدمها المبادرة تمتاز بالجودة وانخفاض أسعارها بأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 %، لافتاً إلى مبادرة "سند الخير " تواصل  مساهمتها فى تلبية احتياجات المواطنين، بمنافذها المتحركة وطرحها للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم ،مشيداً بأهمية تعدد وتوافر المبادرات الحكومية التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن.

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التنمية المحلية سند الخير هشام امنة السلع

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