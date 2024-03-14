مواجهة هامة لـ ليفربول..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُقام اليوم العديد من المباريات في بطولات كرة القدم المختلفة، حيث يلتقي ليفربول بسبارتا براج بالدوري الأوروبي كما يلتقي بالبطولة ذاتها برايتون ضد روما الإيطالي.

جدول يتضمن مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الاوروبي

فياريال ضد مارسيليا - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 6 جلاسكو رينجرز ضد بنفيكا - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 8 سلافيا براج ضد ميلان - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports Connect وست هام ضد فرايبورج - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 5 ليفربول (محمد صلاح) ضد سبارتا براج - الساعة 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1 برايتون ضد روما - الساعة 10:00 مساءً - beIN Sports HD 2 أتالانتا ضد سبورتينج لشبونة - الساعة 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3 باير ليفركوزن ضد كارباج أجدام - الساعة 10:00 مساءً

دوري المؤتمر الأوروبي:

فيكتوريا بلزن ضد سيرفيت - الساعة 7:45 مساءً فنربخشة ضد سانت جيلواز - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 9 باوك سالونيكا ضد دينامو زغرب - الساعة 7:45 مساءً أستون فيلا ضد أياكس أمستردام - الساعة 10:00 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1 كلوب بروج ضد مولده النرويجي - الساعة 10:00 مساءً ليل ضد شتورم جراتس - الساعة 10:00 مساءً

الدوري السعودي: