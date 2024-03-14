بسبب التحكيم| فرج عامر يوجه رسالة حادة عبر فيسبوك.. شاهد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “التحكيم الكروي في الدوري المحلي محتاج اعادة نظر ، ما ينفعش كل ماتحصل مشكلة نقول الكرة اصلا اوفسايد ( تسلل ) ونرجع كورتين تلاتة اربعة للخلف ( طيب اوفسايد لماذا لم تحسب في حينها ، زي ما حصل وتم الغاء اكثر من هدف قبل كدة لسموحةً واخرهم هدف سموحة في المصري”.

من جانب اخر، أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم الاهلي مجدي أفشة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : أجمع الإعلام السعودي أن قفشة هو نجم الدوري المصري الأول ، وان قفشة يتمتع بموهبة فنية عالية ودورة حاسم مع الأهلي في البطولات المحلية والدولية مع الاهلي دائما ، بالرغم من كونه ليس من ضمن التشكيله الرئيسية التي يعتمد عليها كولر في تشكيل الأهلي.