رمضان كريم.. موبايل iPhone 15 الجديد بنص مليون جنيه

بالنسبة لمالكي iPhone 15 Pro الذين يبحثون عن مظهر أكثر جرأة (وذلك لا يعني أن تصميم iPhone 15 يفتقر إلى أي شيء بأي حال من الأحوال)، تكشف علامة الأثرياء كافيار عن تعديل إصدار محدود مستوحى من سماعة الرأس Vision Pro التي كشفت عنها Apple مؤخرًا.

وتستفيد هذه الأجهزة الآيفون المخصصة من المنحنيات الأنيقة واللمسات الدائرية و اللمسات البرتقالية المميزة لسماعة Vision Pro، لتقدم مفهوماً جديدًا تمامًا على التصميم القياسي للجهاز. ومع ذلك، يتوقف الإلهام المستوحى من عصر الفضاء عند الجمالية. تابع القراءة لتكتشف المزيد.

ويبلغ سعر إصدار Pro Max سعة 1 تيرابايت 9,560 دولارًا “أي ما يعادل نصف مليون جنيه تقريبا” يعكس السعر الطابع النخبوي للجهاز. يبدأ سعر iPhone 15 Pro المخصص من مبلغ مذهل قدره 8,060 دولارا أمريكيا، ويصل إصدار Pro Max سعة 1 تيرابايت إلى 9,560 دولارا أمريكيا أيضًا. تقدم كافيار أيضًا خدمات تعديل لأجهزة iPhone الموجودة بسعر أقل قليلاً يبلغ 5,910 دولارات أمريكية، ولكن مع توفر 99 موضعًا فقط، من المؤكد أن هذه الأجهزة ستختفي بسرعة. بعد كل شيء، هناك سوق لكل شيء، ولن تصمم كافيار هذه الهواتف إذا لم يكن هناك من يشتريها.

كافيار ليست ببعيدة عن عمليات التجميل الجاهزة. لقد سبق لهم أيضًا إطلاق هاتف Samsung S24 Ultra مع ساعة ميكانيكية وتنين من الذهب عيار 24 قيراط. في هذه المرحلة، تشتهر الشركة بتخصيصاتها الباهظة، مثل هاتف iPhone الخاص بعيد الحب بقيمة 60,000 دولار والذي كان مزينًا بالماس والذهب - وحتى جهاز AirTag على شكل قلب. الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، لكن الشركة تحاول تحديد مكانة خاصة بها.

في حين أن البعض قد يسخر من السعر الباهظ لتعديل تجميلي بحت، من الواضح أن إبداعات كافيار تلبي سوقًا صغيرة جدًا من عشاق التكنولوجيا الذين يقدرون التفرد والتصميم الجريء. تمزج أجهزة iPhone هذه ذات الإصدار المحدود بين الخط الفاصل بين الهواتف الذكية والقطع الفنية، وكن مطمئنًا، سيطرح الناس بالتأكيد أسئلة حول جهاز iPhone الخاص بك.