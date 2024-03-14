ناقد: توتر بين حسام حسن وجماهير الزمالك وهذا هو الحل مع الأهلي

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لن يتورط في صراع مع النادي الأهلي.

وأشار إلى أهمية تقديم مباراة نهائي الدورة الدولية الودية في القاهرة لمدة 24 ساعة، لحل الأزمة المتعلقة بالاستدعاءات والغيابات في صفوف الأهلي.

وأوضح الخضري أن هناك توترًا حاليًا بين حسام حسن وجماهير الزمالك بسبب استدعاء اللاعبين، لافتا إلي أن الحل الوحيد هو تعديل موعد المباراة النهائية في البطولة.

وأكد على أن حسام حسن لن يتورط في أي صدام مع الأهلي، مشيرا إلى أهمية لاعبي الأهلي في صفوف منتخب مصر، وأنهم لن يكونوا قادرين على اللعب دونهم، مع التأكيد على أن الحل الأمثل هو تقديم المباراة النهائية لمدة يوم واحد.

وتحدث أيضًا عن تشكيلة منتخب مصر، وأشار إلى أن حق اختيار القائمة يعود لحسام حسن، لكنه ركز على أهمية حرية الإعلام في التعبير عن الرأي والتقييم.