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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عزف السلام الوطني.. السفيرة رجاء الوكيل تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس البنيني

صدى البلد

قامت السفيرة رجاء الوكيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنين، بتقديم أوراق اعتمادها إلى الرئيس البنيني باتريس تالون ، حيث تضمنت مراسم التقديم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف ورفع العلم المصري فى الساحة الرئيسية للقصر الجمهوري.


وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا الرئيس باتريس تالون السفيرة رجاء الوكيل لجلسة خاصة، نقل خلالها تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. 

كما تطرق الرئيس البنيني إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، معرباً عن تقديره لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وثمن الدور الذي تقوم به مصر للتوصل إلى وقف الحرب في غزة. 

 

وقد تناولت السفيرة الموقف المصري القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والرافض لأية محاولات لتهجير سكان قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.


ومن جانبها، نقلت السفيرة رجاء الوكيل تحيات السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة على تطلعنا لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو مزيد من التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية. 

كما أشادت بالتطور الملموس الذي شهدته بنين في الفترة الأخيرة.

إقامة دولة فلسطينية استعراض الأقتصادية التحديات السلام الوطني العلاقات الثنائية العلاقات الأخوية تهجير سكان تصفية القضية الفلسطينية

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