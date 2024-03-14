حبس المتهم بقـ.ـتل زوجته في مشاجرة بينهما بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بدائرة مركز شرطة قليوب بسبب خلافات زوجية بينهما، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفي بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات مقتل ربة منزل تدعي "رانيا.ج" علي يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام علي اثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب واصابتها بشومه في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة فالحال.

كما دلت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول اإخفاء الجريمة وادعي سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفي تبين وجود شبهة جنائية واثار ضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح "شومة" المستخدم" فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.