الأهلي يتفق مع محمد هاني على تجديد التعاقد والإعلان في هذا الموعد

كشف تقارير صحفية، عن إقتراب الأهلي من الإعلان عن تجديد تعاقد ظهير أيمن الفريق محمد هاني خلال الايام المقبلة.

وعلم صدي البلد، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، يستعد للإعلان عن تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لإتفاق مع اللاعب بكافة البنود.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي، حيث كان يملك الحق في التوقيع مع أي فريق يرغب في خدماته، بداية من يناير الماضي.

وأشار توفيق خلال تقارير صحفية، إلي أن هاني وافق على تجديد تعاقده دون تحديد شروط معينة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التمديد خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وكان الأهلي قد خسر مباراته أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.