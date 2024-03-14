عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتفق مع محمد هاني على تجديد التعاقد والإعلان في هذا الموعد

صدى البلد

كشف تقارير صحفية،  عن إقتراب  الأهلي من الإعلان عن تجديد تعاقد ظهير أيمن الفريق محمد هاني خلال الايام المقبلة.

 

وعلم صدي البلد،  أن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي،  يستعد للإعلان عن تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لإتفاق مع اللاعب بكافة البنود.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي، حيث كان يملك الحق في التوقيع مع أي فريق يرغب في خدماته، بداية من يناير الماضي.

وأشار توفيق خلال تقارير صحفية، إلي أن هاني وافق على تجديد تعاقده دون تحديد شروط معينة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التمديد خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وكان الأهلي قد خسر مباراته أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز النادي الأهلي المارد الأحمر فترة التوقف الدولي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

الاتحاد الأوروبي: يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

«بحبك وحشتيني».. علي جمعة يكشف الحلال والحرام في العلاقة بين الشاب والفتاة

دعاء واحد قاله سيدنا النبي قبل أن يصلي.. ردده طول رمضان

رئيس الوزراء يكلف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب أمين المجلس الأعلى للآثار

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ