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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر تسلق المواقع الأثرية دون ترخيص

حبس
حبس

جرم قانون حماية الآثار،  التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر القانون تسلّق المواقع الأثرية دون الحصول على ترخيص.

 

عقوبة تسلق المواقع الأثرية 


في هذا الصدد،  نصت المادة 45 مكرر من القانون  على أن  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وتضاعف العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جرم قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح كما حظر القانون تسل ق المواقع الأثرية دون الحصول على ترخيص قانون حماية الآثار المواقع الاثرية

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