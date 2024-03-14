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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البيئة اليمني: غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر سيشكل كارثة كبيرة

صدى البلد

قال وزير البيئة اليمني توفيق الشرجبي ، اليوم الخميس، إن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر سيشكل خطرا بيئيا وكارثة كبيرة.

وأكد وزير البيئة اليمني، أن التداعيات الخطيرة لغرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر قد تمتد لسنوات.

وفي من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، اتهامها لمالك سفينة الشحن "روبيمار" التي غرقت في البحر الأحمر بعد استهدافها من جماعة الحوثي، بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة.

وأكد رئيس خلية إدارة أزمة السفينة والمشكلة من الحكومة اليمنية، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة

وبحثت الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، مع فريق أممي، وضع خطة مشتركة لمواجهة أزمة السفينة روبيمار الغارقة في البحر الأحمر.
جاء ذلك في لقاء بالعاصمة عدن بين خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة روبيمار برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، مع فريق تابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.

وبحث الجوانب المتعلقة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة روبيمار، ووضع الاحتمالات والمخاطر المترتبة لوضع السفينة وأوجه الدعم الفني والقانوني المقدمة للحكومة.

اجراءات استجاب البحر الأحمر الجوانب المتعلقة الحكومة اليمنية الحكومة البيئة البحرية البحرية اليمنية السفينة روبيمار

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