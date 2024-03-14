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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 معلومات عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد

الدكتور محمد إسماعيل
الدكتور محمد إسماعيل

استقبل قطاع الآثار المصري بترحاب، قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار خلفا للدكتور مصطفى وزيري.
وفي إطار ذلك ننشر أبرز 10 معلومات عن الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد .

 الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد


1-حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك
2-عمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا
3-رئيس البعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع  بمنطقة أبو صير الأثرية
4- أخر أعمال وإكتشافات له الكشف عن مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع
5-له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية
6- حصل على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسات دولية
7-عمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية
8-بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم
9- شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة سابقا 
10-الُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية


يذكر أن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ، يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار واستهدافها، خلال الفترة القادمة، لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

 

الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري الاثار الأعلى للأثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد

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