الليثي مؤقتا بـ أمانة الأعلى للأثار حتى عودة الدكتور محمد إسماعيل |مستند

أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي قرار رقم 62 لسنة 2024 ، بتفويض الدكتور هشام محمد السيد الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار في القيام بأعمال واختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار خلال الفترة من 10-28 مارس 2024 ،وذلك عدا ما لا يجوز التفويض فيه قانونا لحين عودة الدكتور محمد إسماعيل من السفر لتولى منصبة كأمين عام.

يذكر أن أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار واستهدافها، خلال الفترة القادمة، لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

