برلماني في طلب إحاطة: فشل السياسات الزراعية وراء استيراد المحاصيل بمليارات الدولارات

أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف بدلا من 1600 جنيه معرباً عن ثقته فى أن هذا السعر سيجعل لدى المزارع المصرى كل الحرص على توريد محصول القمح للحكومة.



وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بوضع اسعار عادلة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعاتها ؟ والى متى سنظل نستورد العديد من السلع الزراعية وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر المحاصيل الخاصة بالعلف الخاص بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة إضافة إلى الزيوت ؟



وأكد النائب محمود قاسم أن مصر تستورد بمليارات الدولارات من السلع الغذائية ومنها على سبيل المثال الأقماح والعلف الخاص بالحيوانات والدواجن والزيوت مؤكداً أن المشكلة تكمن فى فشل السياسات الزراعية ووضع الأسعار العادلة والتي تتمشى مع الأسعار العالمية لمختلف المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين.