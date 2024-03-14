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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية في كييف تعد تجاهلا صارخا للقانون الدولي

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة تظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي.

وتنطلق غداً ، الجمعة، انتخابات الرئاسة فى روسيا، ومن المتوقع أن يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تأمين فترة رئاسية سادسة، فى ظل استمرار الحرب التي يخوضها فى أوكرانيا للعام الثالث، وما ترتب عليها من جهود الغرب الرامية إلى عزله.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس ، الأمريكية إن نتيجة الانتخابات ستعزز بشكل شبه مؤكد قبضة بوتين التي أسسها طوال 24 عاما قضاها فى السلطة وهو أطول من مكث فى الكرملين منذ الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين.

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