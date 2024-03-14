خناقة في مستشفى العجوزة.. 4 أشخاص يحطمون أجهزة طبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تعدي 4 أشخاص على الأمن الإداري بمستشفى العجوزة، وإحداث تلفيات في بعض الأجهزة الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى العجوزة أفادت بقيام 4 أشخاص بالتعدي على طاقم المستشفى الطبي .

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهمين حضروا لزيارة مريض إلا أن الطبيب المعالج رفض ذلك حرصا على سلامة المريض، فقام المتهمين بالتعدي على أفراد الأمن الإداري وتسببوا في تلفيات بالأجهزة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.