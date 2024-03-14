عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يناقش مع سفير مصر سبل التعاون مع مؤسسات المالديف

صدى البلد

أعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره للخارجية المصرية في توطيد سبل التعاون العلمي مع الدول الأخرى، مشيدًا بجهود السفير ماجد المصلح، سفير مصر في جزر المالديف؛ لحرصه على فتح آفاق تعاون علمي مع جامعات المالديف بالتعاون مع  الأزهر الشريف.

وقال خلال استقباله للسفير المصري في المالديف: إن الأزهر الشريف وجامعته لا يدخران جهدًا في نشر الوسطية والاعتدال في شتى بقاع الأرض.

ومن جانبه أكد السفير ماجد المصلح، سفير مصر في المالديف، أن الأزهر الشريف له مكانة خاصة في المالديف، وأن حكومته وشعبه يقدران الأزهر الشريف، موضحًا أن هناك حاجة للإفادة من علماء الأزهر الشريف في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وفي التدريس بالجامعات بالكليات الشرعية والعملية، والعمل بالمستشفيات، فضلًا عن حاجتهم لتدريب الأطباء المالديفيين في مستشفيات الأزهر، وكذا التعاون في تنظيم مؤتمر مشترك عن وسطية الإسلام.

جامعة الأزهر المالديف مستشفيات الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين بشأن الطقس في رمضان| درجات الحرارة المتوقعة

بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر| تفاصيل

ترشيحاتنا

ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم نجم جديد من منتخب مصر

طفل يسأل علي جمعة: «هو ربنا عمره قد إيه» ؟

الاتحاد الكرواتي.. تعرف على سبب إلغاء دورة الإمارات ونقلها لمصر

إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بـ "بيت كاما" جنوب كريات جات

إعفاء المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة من منصبه ونيرفانا حسين قائما بالأعمال

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

فيديو

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ