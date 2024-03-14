وزير خارجية إسبانيا يؤكد ضرورة جلوس إسرائيل على طاولة المفاوضات لتحقيق السلام

أكد وزير خارجية إسبانيا، أن مباحثاته فى الجامعة العربية تطرقت لسبل تنظيم مؤتمر للسلام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وتفعيل حل الدولتين، معربا عن أمله أن يتم التوصل لرؤية لتنظيم المؤتمر.



وأضاف وزير خارجية إسبانيا فى مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكرى ، أن هناك أهمية جلوس إسرائيل على طاولة المفاوضات من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وقال "خوسيه مانويل ألباريس"، وزير خارجية إسبانيا، إن مصر تلعب دورا هام وبارز فى هذه المرحلة التي يعاني منها سكان غزة، مشيرا إلى أنه تم التحدث عن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا.

وأضاف وزير خارجية إسبانيا، “لدينا تاريخ مشترك بيننا وبين مصر، وهي صديق وشريك هام بالنسبة لنا وتلعب دورا مهما على المستوي الإفريقي.. وكل هذا يجعل من مصر شريك ومحاور هام لإسبانيا".